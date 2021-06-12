البنك المركزي والإجراءات الموصي بها عند رصد تعاملات مشبوهة على حسابك

حيث أوصى البنك المركزي الأشخاص بتفقد حساباتهم البنكية والتواصل مع البنوك حال وجود عمليات مشبوهة، ونعرض لكم من مقالنا ومن موقع ثقفنى الاجراءات التي أوصى بها البنك المركزي في حال اكتشاف أي عمليات احتيال دون تفويض أو موافقة من قبلك، وقال البنك المركزي في حال وجود عمليات مالية تمت على حسابك البنكي دون تفويض أو موافقة من قبلك يمكن القيام بما يلي:

إبلاغ البنك الذي تتعامل معه فورًا. رفع شكوى على موقع ساما تهتم. تقديم شكوى عبر تطبيق ساما تهتم. تقديم شكوى عبر الهاتف المجاني الخاص بالبنك.

خدمة مجانية للإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية:

ومن الجدير بالذكر أن البنك قد أعلن عن إطلاق خدمة مجانية للإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية التي تطلب الإفصاح عن البيانات المالية والبنكية، ونشر الرقم المجاني للاتصال فور اكتشاف أي عمليات احتيال على حساباتكم.

حملة البنك المركزي لمواجهة الاحتيال المالي:

ونظراً لعدد الشكاوى التي قدمها العديد من الأشخاص المستفيدين من البنك، فقد أوضح البنك من خلال صفحته عبر موقع تويتر عن ضرورة الإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية لكل من المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة، حيث تطلب هذه الرسائل تحديث البيانات البنكية أو تعدهم بالفوز بمكافآت وجوائز مالية من خلال إعادة إرسالها إلى الرمز المجاني الموحد : 3303300

هيئة الاتصالات تحذر من الرسائل الاحتيالية:

وأكدت الهيئة على ضرورة التكد من مصدر تلك الرسائل المرسلة التي تشير غلى ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالأشخاص المستفيدين، وعدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية الواردة عبر الرسائل النصية (SMS)، والإبلاغ عنها من خلال إعادة إرسالها للرقم المجاني 330330، وأوضحت الهيئة أن هذه الرسائل النصية قد ترد للمستخدمين من أرقام مجهولة، وتدّعي في مضمونها بأنها تابعة لأحد البنوك المحلية أو الجهات الاستثمارية أو التجارية أو البريدية، مع إبلاغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية أو طلب تحديث بياناته أو إشعاره بوصول شحنة بريدية وطلب دفع مبالغ ومستحقات مالية، وكشفت الهيئة إلى أنها رصدت أكثر من (63) ألف بلاغ عن الرسائل الاحتيالية خلال شهر إبريل الماضي، مقدم بواسطة المستخدمين في المملكة عبر الرقم المجاني المخصص (330330)، مؤكدةً التزامها التام بمعالجة هذه البلاغات واتخاذ ما يلزم تجاهها بالتعاون مع مقدمي الخدمة والجهات ذات العلاقة، وتعهدت هيئة الاتصالات بملاحقة من تكتشف ان لهم يد في اي عمليات احتيالية على حسابات المواطنين.