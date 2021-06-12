تسجيل الطلاب المستجدين وأولى ابتدائي لعام 1443 عبر نظام نور ولي الأمر

وقد قامت وزارة التعليم في وقت مضى بالإعلان عن إتاحة الاستعلام والحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 1442 هجرياً وهذا من خلال نظام نور لدى جميع المراحل التعليمية كما أن الموقع قد شهد في الوقت الحالي الكثير من الإقبال الشديد من قبل الطلاب والطالبات ومن أولياء الأمور وهذا بهدف معرفة النتائج التي تخص الاختبارات التي قد تم عقدها عن بُعد والتى عُقدت أثناء الفترة الأخيرة، وهذا بالإضافة إلى مراجعة التقييمات الخاصة بكل تلميذ بمفرده بعيد عن التلميذ الآخر مع العلم بأنه يمكنك الحصول على كافة المعلومات التي تخص هذا الأمر وهذا في الوقت الذي تكون فيه بوابة نظام نور قد بدأت بالتسجيل لدى الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي لعام 1443 هجرياً وهذا من خلال جميع المديريات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

نتائج الفصل الدراسي الثاني :-

وقد قامت وزارة التعليم بتهنئة جميع أبنائها من الطلاب وكذلك بناتها الطالبات والذي قد نجحوا جميعاً في جميع مراحل التعليم العام كما إنها قامت بالتأكيد على إتاحة النتائج من خلال نظام نور التعليمي وهذا بهدف متابعة أداء الطالب وكذلك تسهيل عملية البحث بالخطوات البسيطة عليه كما تضمن له سرية البحث وهذا عبر الرقم السري الخاص بكل طالب على حدى كما إنه في الإمكان أيضاً الحصول على التقييمات وكذلك يمكن التواصل مع المعلمين ومع المديرين والإدارات التعليمية المختلفة من خلاله وهذا قد تم إجراءه بدءً من يوم الجمعة الموافق 26 فبراير لعام 2021 حيث استقبال طلبات التسجيل المختلفة لدى جميع الطلاب من جميع الفئات.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور :-

حيث يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب لدى جميع المراحل وهذا من خلال اتباع عدد من الخطوات الهامة، وهذه الخطوات هي :-