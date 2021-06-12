عقد العامين بين الموظف والمؤسسة يضمن الحقوق في «نظام الخصخصة»

«نظام الخصخصة».. عقد العامين بين الموظف والمؤسسة يضمن الحقوق، سوف نتحدث معكم اليوم عن نظام الخصخصة الجديد في السعودية. ونقدم لكم عقد العاملين بين المؤسسة والموظف الذي يضمن الحقوق والواجبات. حيث أكد أسامة الشمري المختص بالموارد البشرية أن الهدف من وجود العقد لمدة عامين بين الموظف والمؤسسة في نظام الخصخصة. هو ضمان حق الموظف في الحصول على المستحقات المالية في العامين كاملين، ولمعرفة أكثر عن هذا العقد، تابعو معنا.

عقد العامين بين الموظف والمؤسسة يضمن الحقوق

أكد مختص الموارد البشرية أنه بعد الانتهاء من مدة العقد، يجب أن تقوم المؤسسة بعمل تقييم للموظف. ثم يحق لها فسخ العقد بعد ذلك، كما قال إن عقد العامين عبارة عن نوعان، العقد الأول يتم فيه تحديد المدة. والعقد الثاني غير محدد الزمن، وفي حالة العقد الثاني يتم تقييم الموظف بعد أربع سنوات. حيث يوجد عدد من المتطلبات الأساسية حتى يتم فسخ هذا العقد، مع العلم أنه لا يوجد فرق أو اختلاف في راتب الموظف الحكومي بعد الخصخصة. كما قال المستشار عبد الله التفصيلي أنه تم الإعلان عن الترتيبات الخاصة بمعاملة موظف القطاع التي تم خصخصتها. كما أكد أنه سيتم تعويض الموظف عن رصيد الإجازات والتي تصل إلى 180يوما، وذلك مع مكافأة نهاية الخدمة والتحول إلى القطاعات الخاصة.

نظام الخصخصة وعقد العامين

من الجدير بالذكر أنه تم الإعلان من قبل عادل اليوسف وكيل وزارة الموارد البشرية الاجتماعية. أن راتب الموظف الحكومي لا يختلف بعد الخصخصة والتحول، حيث يظل الراتب ثابتاً لفترة عامين. ثم بعد ذلك يتم تقييم الموظف ويخضع الراتب للزيادة أو النقصان، كما أكد أنه يوجد بعض الضوابط والمعايير التي يتم الاتفاق عليها بين الموظف والمؤسسة بالتعاون من الوزارة. مع العلم بأن الموظف الذي وصلت مدة خدمته أكثر من 25 عاما. سيتم تخييرهم بين التقاعد المبكر وبين عقد جديد مع الجهة التي يعمل بها على نظام العمل.

والجدير بالذكر أنه تم تجربة نظم التخصيص في عدد من القطاعات السعودية مثل التجربة مع وزارة البرق والبريد والهاتف، وكذلك نجاح قطاع الاتصالات.