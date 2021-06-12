جدة - نرمين السيد - وكتب العسومى، عبر حسابه بموقع "تويتر"، "أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة انتخابها المستحق لعضوية مجلس الأمن الدولى، والذى يأتى تتويجاً لمساعيها المستمرة فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى، متمنين لها التوفيق والسداد فى أداء هذه المهمة ومواجهة التحديات الراهنة".
وحصلت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، على 179 صوتا من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن الدولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العسومى: انتخاب الإمارات بمجلس الأمن تتويج لمساعيها فى إرساء الاستقرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.