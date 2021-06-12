العسومى: انتخاب الإمارات بمجلس الأمن تتويج لمساعيها فى إرساء الاستقرار

جدة - نرمين السيد - وكتب العسومى، عبر حسابه بموقع "تويتر"، "أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة انتخابها المستحق لعضوية مجلس الأمن الدولى، والذى يأتى تتويجاً لمساعيها المستمرة فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى، متمنين لها التوفيق والسداد فى أداء هذه المهمة ومواجهة التحديات الراهنة".

وحصلت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، على 179 صوتا من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن الدولى.