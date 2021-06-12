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عمر شويل - جدة البوابة التعليمية عمان ولي الأمر، هناك الكثير من المنظمات الحكومية على مستوى العالم اتجهوا إليها لتسهيل عملية التربية والتعليم، وخصوصاً أثناء فترة مرض كورونا، ومن ضمن هذه المنظمات هي المنظمة التعليمية بعمان التي صممت البوابة التعليمية ولي الأمر، من أجل تسهيل سير العملية التعليمية، ومن أجل تواصل المدرسين وأولياء الأمور معاً.

خدمات البوابة التعليمية عمان ولي الأمر

قامت عمان بتطوير بوابة ولي الأمر، حتى تسمح لأولياء الأمور أن يقوموا بمراقبة مستوى اطفالهم الدراسي في أي وقت ومن أي مكان على مدار العام.

بالإضافة إلى أن الوزارة قد قامت بتحديث تطبيق لبوابة ولي الأمر، وقد دعت جميع مديري المدارس من أجل تنزيل هذا التطبيق، ومن الضروري أيضاً أن يقوم الوالدين بتنزيل هذا التطبيق وتحديثه باستمرار من أجل تسهيل تواصل ولي الأمر مع المدرسين.

الخدمات التي توفرها بوابة ولي الأمر

يتيح تطبيق عمان عدة خيارات لأولياء الأمور وللمدرسين، وذلك من أجل سهولة التواصل فيما بينهم، لمراقبة تقدم الطالب طوال العام في دراسته، ومن أجل معرفة درجاته الدراسية.

ومن هذه الخدمات، ما يلي:

إرسال الرسائل النصية المتبادلة بين المدرسين وبين أولياء الأمور.

إرسال رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين المدرسين وأولياء الأمور.

وجود معلومات مخصصة لتسجيل الدخول للمعلمين، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

وجود معلومات مخصصة لتسجيل الدخول لأولياء الأمور، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب على كل من المدرسين وأولياء الأمور أن يقوموا بتحديث بياناتهم بشكل مستمر.

تقوم المدارس بتحديث البيانات باستمرار للطلاب وأولياء الأمور.

يجب على أولياء الأمر وتحديث بياناتهم باستمرار.

يرسل المعلمين لأولياء الأمور رقم الطالب واسمه واسم مدرسته ورمزه، من أجل تلقي التعليمات، وتلقي الدروس.

يرسل المعلمين جميع نتائج الامتحانات لأولياء الأمور.

تسجيل الدخول إلى بوابة ولي الأمر

يمكنك تسجيل الدخول إلى البوابة باسم المستخدم ورقم المرور اللذان معك من خلال موقع البوابة التعليمية الرسمي.

ويمكنك أن تقوم بالتنقل بين أقسام البوابة المخصصة للطلاب، ومنها:

خدمة الاستعلام عن الغياب، والتعرف كم عدد الأيام التي غابها الطفل من المدرسة، ويمكنك إضافة أسباب الغياب عندما يغيب الطالب عن المدرسة، وهناك قسم خاص بشئون الطلاب، ومنها تعرف حالة الطالب وسلوكه بداخل المدرسة.

مميزات البوابة التعليمية عمان ولي الأمر

البوابة التعليمية بها العديد من المميزات التي تقدمها لأولياء الأمور والمعلمين، ومن هذه المميزات ما يلي: