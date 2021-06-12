نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقدام الزوجة والأبناء إلى الإمارات 2021 الشروط والإجراءات اللازمة لدخولها في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقدام الزوجة والأبناء إلى الإمارات 2021 من أكثر الموضوعات التي شهدت بحثًا عاليًا في الفترة الحالية، بعد أن شهدت الإمارات تقدم ملحوظ في كل ما لديها من عمران واقتصاد وازدهار ومعيشة ورفاهية مما أدى لاستقرار نسبة كبيرة من العمالة وفتح المزيد من الأسواق لاستقبال العمالة من كل مكان على مستوى أنحاء العالم العربي، قامت الدولة بمنح العديد من التأشيرات لإقامة الأسر العاملة فيها على أن استقدام الزوجة والأبناء في أبو ظبي، طبقاً لعدد من الشروط المختلفة وحرصاً من الدولة على حقوق الإنسان.

استقدام الزوجة والأبناء إلى الإمارات 2021

يٌعد احترام من دولة الإمارات الروابط الأسرية من ناحية وتحقيق النظام والأمان من ناحية أخرى داخل الدولة، ويجوز للعمالة المنتظمة من الموظفين أو أصحاب العمل أو المستثمرين الحاملين للإقامة السارية من كفالة أفراد الأسرة من الزوجة والأبناء من دون 18 عام والبنات الغير متزوجات على أن يتم تقديم طلب الاستقدام به الشروط المحددة من قبل الدولة.

من أهم تلك الشروط أن يكون الحد الأدنى من الراتب 4 ألاف درهم شهرياً أو راتب قدرة 3 آلاف درهم ولكن في مارس 2019 تم إلغاء شرط الكفيل للموظف وتكتفي الدولة بتقديم الدخل الشهري فقط ما لا يقل عن 4 أو 3 آلاف درهم وسكن.

كيفية الحصول على إذن الدخول لدولة الامارات

المرحلة الأولى من استقدام الزوجة والأبناء هى طلب إذن الدخول والمعروفة دولياً باسم تأشيرة الدخول والتي تتمثل فيما يلي:

الوثائق المطلوبة:

طلب إذن الدخول عليه صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء.

صورة من جواز السفر والإقامة.

صورة من جواز سفر المكفول مدة صلاحيتها لا تقل عن 6 أشهر.

عقد الزواج.

شهادة ميلاد الأبناء، وتعهد خطي للبناء الغير متزوجين فوق 18 سنة.

الشهادة التي تحمل الراتب وعقد العمل والسكن المؤمن من جهة العمل والقيمة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال.

عقد الإيجار على أن يكون موثق.

فاتورة الكهرباء الحديثة

الاستلام في حالة الطلب العاجل بوصل أو الاستلام البريد في حالة الطلب العادي.

على المتقدم تعبئة الطلب في مركز الطباعة واستلام كافة المستندات المطلوبة والنماذج لقسم الجنسية والجوازات وبعدها استلام الإذن من بريد أو الوصل في حالة الطلب المستعجل.

الرسوم المستحقة لإذن دخول الإمارات

110 درهم للدخول فقط بالاضافة ل100 درهم إضافي في حالة الطلب المستعجل.

بعد الحصول على تاشيرة الدخول ودفع الرسوم المستحقة لعدد أفراد العائلة للدولة، يجب سرعة التأكد من الشروط والانتهاء منها في خلال شهرين فقط.

يرجى العلم أن الكفيل يستطيع أن يقدم كفالة متميزة لعائلة والأفراد والأبناء حسب المدة التي تصل لعام أو عامين طبقا للموظف ومدة التعاقد مع أصحاب العمل مع العمل والمستثمرين.

شروط الحصول على استقدام الزوجة في دبي

هذه الشروط واجب توافرها قبل أن تأتي الزوجة للإمارات وقبل دفع رسوم الإقامة في الإمارات :

طلب التأشيرة من الإنترنت أو عبر مكتب الطباعة.

صورة جوازات السفر للزوجة والأبناء.

الصور الفوتوغرافية ملونة بخلفية بيضاء.

الشهادات الأصلية للياقة الطبية للزوجة والأبناء.

نسخة من عقد العمل أو عقد الشركة.

إقامة عمل سارية المفعول.

شهادة موثقة براتب الزوج.

شهادة من أصحاب العمل.

عقد الزواج وعقد الإيجار وآخر فاتورة من الماء والكهرباء.

الفحوصات الطبية قبل قدوم الزوجة والأبناء

في ظل إنتشار الفيروسات بالبلاد، لابد من استكمال الفحوصات الطبية الخاصة بالأبناء والزوجة وإجرائها في أحد المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة أو هيئة البريد الصحة دبي، أو في دائرة الفحص الطبي أبو ظبي، وهي :

فيروس نقص المناعة خلال سحب عينة الدم.

داء التدرن الرئوي وعمل صورة أشعة للصدر.

ويذكر أنه في حالة التأكد من وجود أي خلل في الأشعة والتحاليل يتم الترحيل مباشرة من قبل السلطات خارج البلاد ورفض تجديد التاشيرة في الوقت الحالي على أن يفحص فيما بعد.

الرسوم الخاصة بدخول الإمارات

رسوم خدمات 15 درهم.

رسوم الإصدارات 300 درهم.

أما رسوم خدمات 50 درهم.

رسوم الطلب 150 درهم.

رسوم خدمات عاجل 100 درهم.

أيضا رسوم توصيل 20 درهم.

رسوم الإصدار 100 درهم.

رسوم توصيل 20 درهم.

ورسوم الإصدار 100 درهم.

رسوم الإصدار 200 درهم.

أحكام جديدة لإقامة المكفولين لذويهم