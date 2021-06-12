كيفية معرفة التأمينات بالرقم القومي مصر عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

كيفية معرفة التأمينات بالرقم القومي مصر يبحث عنها الكثير من المواطنين الحاصلين على خدمة التأمينات الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية هي نوع من التضامن الاجتماعي الذي تقوم الدولة بإعطائه للعاملين بالأجر اليومي سواء كان في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

كيفية معرفة التأمينات بالرقم القومي مصر

زادت في الأيام الأخيرة الكثير من عمليات البحث عن طريقة معرفة التأمينات بالرقم القومي، وسنوضح لكم في هذا المقال الطريقة الصحيحة لذلك:

أولا: قم بالدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. ثانيا: ثم قم بالضغط على أيقونة طلب الاستعلام عن رقم التأمين. ثالثا: ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بدقة شديدة وهي الرقم القومي الخاص بك، وكتابة اسم الأم الأول. رابعا: ثم قم بالضغط على زر إرسال الطلب، وبعد ذلك يتم ظهور جميع البيانات الخاصة بك، ومن ثم يظهر لك الإسم كاملا والرقم القومي الخاص بك، والرقم التأميني الخاص بك أيضا.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وبعد ذلك إذا تعرضت لأي مشاكل في تسجيل الدخول أو في كتابة البيانات، أو الحصول على المزيد من المعلومات قم بالاستفسار من خلال الاتصال على الرقم الساخن الخاص بهم 16217، وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي الكثير من الخدمات للمواطنين منها التأمينات، وخدمة تكافل وكرامة، وخدمة المعاش، وذلك لمساعدة الأسر المصرية المحتاجة للدعم المادي خصوصا في الأزمة الراهنة.

التأمينات الاجتماعية

توفر التأمينات الاجتماعية حياة كريمة للأفراد الحاصلين عليه، وذلك للمساعدة على العيش بعد

بلوغ السن القانونية للخروج على المعاش، كما أنه يقوم بتوفير معاش لأسرة الحاصل على

التأمين الاجتماعي عند وفاته، كما إذا حدث له أي مرض يتم صرف علاج له مجانا من قبل

وزارة التضامن الاجتماعي، لذا فإن كيفية معرفة التأمينات بالرقم القومي مصر تعد من الأمور الهامة.