موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire 2021 بدون فيزا VISA عن طريق ID

شحن جواهر فري فاير بدون فيزا VISA هي أكثر الطرق بحثا على الإطلاق حيث تعتبر فري فاير FreeFire واحدة من أشهر ألعاب إطلاق النار المجانية المتاحة للهواتف الذكية المحمولة وكذلك الحاسوب الشخصي، حيث تضعك لعبة في جولة قتالية مدتها 10 دقائق في جزيرة نائية حيث يتنافس ضدك 49 لاعبا آخر، والكل يقاتل الاخر وكلهم يسعون إلى البقاء على قيد الحياة لكي يتمكنوا من الفوزا في النهاية.

يختار اللاعبون بحرية نقطة انطلاقهم والهبوط من الطائرة بمظلاتهم، ويهدفون إلى البقاء في المنطقة الآمنة لأطول فترة ممكنة من البحث عن الأسلحة والإمدادات والدروع لبداء القنص وقتل اللاعبين الآخرين، وأيضا يقوم اللاعب بقيادة المركبات لاستكشاف الخريطة الكبيرة الشاسعة، أو الاختباء في المنازل أو الخنادق، أو يبحث عن ملابس للتمويه لكي يصبح غير مرئي عند الانحناء تحت العشب وبهذا يقوم بنصب الكمائن وقنص الآخرين والبقاء على قيد الحياة، لذلك تعتبر الجواهر من أهم الأشياء داخل اللعبة لكي يستطيع اللاعب الاستمتاع باللعبة وشراء كل شيء من متجر لعبة فري فاير، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق الأي دي بدون فيزا.

يتيح لك موقع Shop2game شحن جواهر فري فاير داخل جمهورية مصر العربية بعدة طرق مختلفة، وحتى إذا كنت لا تمتلك بطاقة بنكية سوف تستطيع شراء جواهر Free Fire بسهولة، حيث يمكنك الآن إعادة شحن جواهر فري فاير إلى الحساب الخاصة بك بدون فيزا من خلال Vodafone Cash بأفضل الأسعار في مصر واستلام الجواهر فورا بعد الدفع من محفظتك بفودافون كاش.

يجب أن يتوافر رصيد بمحفظة فودافون كاش المستخدمة في عملية شراء الجواهر. قم بكتابة الكود التالي وهو ( #100*9* ) ثم أضغط على زر الاتصال. قم بكتابة المبلغ الذي تريد شراء الجواهر به أو بالزيادة فذا لن يضر ثم اضغط على أيقونة التالي. يجب إدخال الرقم السري لخدمة فودافون كاش، وهذا لكي يتم إنشاء رقم بطاقة بنكية افتراضية لشراء جواهر Free Fire. سوف تصلك رسالة بها بيانات البطاقة البنكية الافتراضية التي سوف تستخدمها لشحن جواهر فري فاير وتتكون هذه البيانات من رقم البطاقة المكون من 16 رقم وتاريخ الانتهاء ورقم ال CVC. يتم الدخول على موقع Shop2game الخاص بالشحن الجواهر من خلال كتابة معرف اللاعب الخاص بالحساب الذي ترد شحنه. اختيار عدد الجواهر المطلوب شحنها من بين العروض المتاحة، اختيار العرض المناسب لك ومن ثم يتم إدخال بيانات البطاقة البنكية الافتراضية التي لديك. اضغط على تأكيد الشحن. أخيرا ستجد جواهر فري فاير تم شحنها على حسابك في ثواني معدودة.

فيديو خطوات شحن جواهر فري فاير عن طريق فودافون كاش