تسجيل دعم ريف للمزارعين عبر منصة ريف الإلكترونية

نعرض لكم طريقة التسجيل في دعم ريف إلكترونيا من خلال المنصة التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل الحكومة السعودية، وذلك بعد التساؤل والبحث من خلال محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل صغار الفلاحين والمزارعين وأصحاب المهن الزراعية عن الضوابط والشروط التي وضعها برنامج ريف، والذي يقدم دعم لصغار المزارعين وأصحاب المهن الزراعية لمن تتوافر فيه الشروط والضوابط التي قام بوضعها برنامج ريف، وهو برنامج يقدم دعم لمن يعمل في الزراعة من صغار المزارعين في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تنمية المجتمع الريفي وتنمية الأعمال الزراعية، وسنحاول في هذا المقال جاهدين أن نبين الفئات المستهدفة من هذا الدعم، فضلًا عن بيان شروط الحصول على دعم برنامج ريف.

التسجيل في دعم ريف

ويمكن للمواطنين التسجيل في الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية للمزارعين من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة دعم ريف

اختيار “إنشاء حساب جديد”.

إدخال البيانات المطلوبة مثل “رقم الهوية، وكلمة السر، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على “تسجيل دخول”.

تأكيد الحساب من خلال إدخال الكود الذي يتم إرساله على الجوال.

وضعت وزارة البيئة والنبات والزراعة مجموعة من الشروط من أجل الحصول على الدعم الخاص ببرنامج ريف، وتتمثل تلك الشروط فيما يأتي: