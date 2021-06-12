جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، فى تصريحات لشبكة "إن.بى.سى" الأمريكية: "سمعت مرارا اتهامات من هذا القبيل وهذا لا يقلقنى"، متابعا: "العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا فى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة".
وردًا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية حول تزويد روسيا لإيران بمنظومة أقمار صناعية تطورة للتجسس، أكد الرئيس الروسى أنه لا يعرف شيء عن هذه التقارير.
جدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تعقد قمة "بوتين – بايدن" فى 16 يونيو الجارى فى جنيف، وستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجى ومكافحة جائحة فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يرد على وصف الرئيس الأمريكى له بأنه قاتل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.