بوتين يرد على وصف الرئيس الأمريكى له بأنه قاتل

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، فى تصريحات لشبكة "إن.بى.سى" الأمريكية: "سمعت مرارا اتهامات من هذا القبيل وهذا لا يقلقنى"، متابعا: "العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا فى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة".

وردًا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية حول تزويد روسيا لإيران بمنظومة أقمار صناعية تطورة للتجسس، أكد الرئيس الروسى أنه لا يعرف شيء عن هذه التقارير.

جدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تعقد قمة "بوتين – بايدن" فى 16 يونيو الجارى فى جنيف، وستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجى ومكافحة جائحة فيروس كورونا.