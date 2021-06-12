البنتاجون: نراقب تصرفات إيران السيئة بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تراقب عن قرب تصرفات إيران السيئة فى المنطقة وما أبعد من المنطقة بما فيها الصواريخ والإرهاب وإعاقة الملاحة الدولية.





وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن يضع نصب عينيه هذه الأمور، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث". كان وزير الدفاع الأمريكى، قد قال أمس الخميس، إن إيران تواصل دعم الجماعات المسلحة التى تعمل بالوكالة، والتى تزعزع الاستقرار فى الشرق الأوسط فى محاولة لتهديد جيرانها الإقليميين. كما أكد أنها مستمرة فى تطوير برامجها النووية والصاروخية الباليستية. وفى معرض استعراض ميزانية الدفاع الأمريكية، أشار إلى أن جزءا من هذه الميزانية يهدف للتصدى للصواريخ الباليستية لدول مثل إيران.

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