تسجيل الباحثين عن عمل في الكويت عبر موقع ديوان الخدمة المدنية

نقدم لكم خطوات تسجيل الباحثين عن عمل في الكويت والذي تم الإعلان عنه مؤخراً وشهد إقبال كبير من قبل المواطنين العاطلين والذين يبحثون عن فرص للعمل داخل دولة الكويت فكل ما عليهم هو القيام بالتسجيل من خلال موقع ديوان الخدمة المدنية والذي تم إنشائه من خلال الحكومة الكويتية وقامت بالإعلان عنه عبر موقعها الرسمي الإلكتروني وعلى الصفحة الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أعلن ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت عن فتح باب تسجيل للراغبين في العمل والباحثين عنه داخل الكويت، وذلك من خلال إعلان تم بثه في وسائل الإعلام، وجدير بالذكر أنه سيتم العمل في بدء التسجيل بداية من يوم الجمعة الموافق ١١ يونيو ٢٠٢١ الموافق غرة شهر ذي القعدة ١٤٤٢ هجرية، وسيستمر التسجيل والقيد حتى يوم ٢٥ يونيو الموافق ١٥ من ذي القعدة ١٤٤٢، ولن يلتفت إلى أي طلب يتم تقديمه بعد انتهاء الميعاد.

تسجيل الباحثين عن عمل في الكويت

نظرًا لما تمر به دولة الكويت من انتشار الجارحة كورونا وتطبيقها للإجراءات والتدابير الاحترازية التي تمنع التجمعات والاختلاط بين الأفراد، فإن ديوان الخدمة المدنية الكويتي قرر أن يتم التسجيل من الباحثين عن العمل لدي الرابط الخاص بها، حرصًا منها على صحة للمتقدمين ومنعا لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين، ولكي يتم التسجيل يجب الدخول على موقع ديوان الخدمة المدنية والضغط على أيقونة “توظيف”، وإدخال البينات المطلوبة.

شروط التسجيل في موقع ديوان الخدمة المدنية



وضع ديوان الخدمة المدنية مجموعة شروط التسجيل في موقع الباحثين عن العمل أهمها ما يلي: