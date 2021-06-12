Here كشف نقاط الفصل الثاني 2021 tharwa.education.gov.dz موقع ثروة فضاء اولياء التلاميذ لاستخراج نتائج الطلاب

كشف نقاط الفصل الثاني 2021 نتناول اليوم سوياً موضوع من أهم الموضوعات البحثية المطروحة على الساحة حالياً وهو كشف نقاط الفصل الثاني 2021، وبالأخص هنا في دولة الجزائر، حيث يحرص جميع أهالي وطلاب المراحل التعليمية المختلفة اليوم في الدولة على معرفة الموعد المحدد للاعلان عن كشف النقاط الخاصة بأبنائهم، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه اليوم بالاضافة إلى الطريقة الصحيحة التي يمكنكم من خلالها الاطلاع على الكشوفات، والموقع الرسمي الصحيح لها، والرابط المباشر الخاص به، تابعوا معنا.

كشف نقاط الفصل الثاني 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن موعد وطريقة كشف نقاط الفصل الثاني 2021، عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ وهو الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالوزارة، والتي تقوم من خلالها بتقديم جميع الخدمات الطلابية الهامة لجميع الطلاب داخل الدولة، في المراحل التعليمية المختلفة، وكذلك الرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم الخاصة بالدراسة، دون الاضطرار إلى الخروج من المنزل أو التعامل مع المعلمين أو الموظفين وجهاً لوجه، في اطار حرص الدولة على الالتزام بالاجراءات الوقائية التي تتبعها البلاد والخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما عملت الوزارة أيضاً على فتح الباب في موقع ثروة أولياء الأمور ليتمكنوا من الاطلاع على كشوفات النتائج الخاصة بأبنائهم، ليكون الموقعين في مساعدة الطلاب وذويهم، هذا وقد تم الاعلان عن أن الكشوفات الخاصة بنتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني من العام الميلادي 2021 أصبحت متوفرة الآن عبر الموقع، وقد ظهرت النتيجة بشكل رسمي، ويمكن للطلاب في كافة المراحل التعليمية أن يقوموا بالاستعلام عن نتائجهم عبر موقع فضاء الأولياء وذلك بجميع المحافظات الجزائرية، وإليكم خطوات الاستعلام عنها عبر الموقع.

خطوات كشف نقاط الفصل الثاني 2021

من اجل عمل كشف نقاط الفصل الثاني 2021 يجب عليك عزيزي الطالب أن تقوم بإتباع التعليمات التالية.

انقر على الرابط الرسمي المباشر لموقع فضاء أولياء التلاميذ.

اكتب اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى للدخول للموقع يجب عليك أن تقوم بانشاء حساب جديد وذلك عن طريق كتابة البيانات المحددة لكي يتم إتمام عملية التسجيل بنجاح ثم الدخول بهذه البيانات في الموقع

واخيرا قم بالنقر على كلمة النتيجة.

وفي ختام هذا المقال نكون قد قدمنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن كشف النقاط الخاصة بالفصل الثاني 2021 والتي يمكنكم الاستعلام عنها عن طريق اتباع الخطوات البسيطة السابقة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل حرصًا من وزارة التربية والتعليم الجزائرية على سلامة الجميع من انتشار فيروس كورونا في العالم كله.