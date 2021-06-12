استخراج portal.ku.edu.kw نتائج اختبارات القدرات 2021 بالكويت بالرقم المدني

استخراج portal.ku.edu.kw نتائج اختبارات القدرات في الكويت التي تقرها وزارة التربية والتعليم كشرط أساسي ليتمكن الطالب من دخول العديد من الجامعات الكويتية، وقد تم الإعلان من قبل عن انطلاق الاختبارات لدخول الجامعات العملية في كافة المحافظات وقد تقدم لأداء الاختبار الإلكتروني ما يزيد عن 8000 طالب كويتي وبعد الانتهاء يترقب الجميع الإعلان عن نتائج الاختبارات.

موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية

وتقوم العشرات من الجامعات في الكويت والعديد من الدول باشتراط إجراء اختبارات القدرات المعرفية والقياس والمهارات الأدبية وأيضا المهارات والقدرات الرياضية لدى الطلاب ليتم تحديد المستوى العام له وتقوم عدد من الجامعات حول العالم باشتراط الالتحاق بها أن يكون الطالب قد قام باجتياز الاختبارات المهارية والمعرفية قبل القبول، على أن يكون نجح فيها بالحصول على درجات مرتفعة أيضا، وبعد الانتهاء من التسجيل الالكتروني وأداء الاختبارات يبدأ البحث عن النتائج.

كيفية استخراج نتائج اختبارات القدرات 2021

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم عبر موقعه الرسمي على فيس بوك اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الطلاب وكيفية الاستعلام عن النتائج بالخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على رابط استخراج portal.ku.edu.kw نتائج اختبارات القدرات. يقوم الطالب بإدخال الرقم المدنيز يتم إدخال اسم المستخدم. يبدأ الاستعلام لاستخراج النتائج.

وقد تم الانتهاء من إجراء اختبارات القدرات الرياضية واللغوية وأيضا المعرفية للطلاب لدخول الجامعات الكويتية، بعد التسجيل الإلكتروني، بشكل رسمي، حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لضمان السير الآمن للاختبارات، حيث تم عمل الإجراءات الاحترازية والتعقيم لضمان عدم انتشار اي عدوى بين الممتحنين كما تم عمل الاختبارات المناسبة والانتهاء منها بنجاح لتستمر العملية التعليمية الناجحة والمستمرة داخل المملكة دون التسبب في توقفها بسبب انتشارا كبيرا للفيروس بين الطلاب، حيث حرصت الجامعات بالتباعد الاجتماعي والتعقيم وعد حدوث تكدسات بين الطلاب.