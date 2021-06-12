برقم التسجيل inscriptic.onefd.edu.dz دخول رابط نتائج اختبارات المراسلة 2021

رابط نتائج اختبارات المراسلة 2021 لدخول الجامعات في الدولة الجزائرية حسب ما قامت وزارة الديوان الوطني والتكوين بالإعلان عنه بعد الانتهاء من الاختبارات، وليتمكن الطلاب من معرفة نتاج جميع الاختبارات التي قاموا بها في يوم 18 جون الماضي أن يقوموا بالدخول على رابط الاستخراج الرسمي باتباع الخطوات اللازمة للدخول والاستعلام بشكل إلكتروني.

موقع وزارة الديوان الوطني والتكوين

وقد أعلن موقع وزارة الوطني والتكوين في وقت سابق على انطلاق اختبارات المراسلة 2021 للطلاب عبر الرابط الرسمي لصفحة الوزارة موقع وزارة التربية والتكوين ليقوم الطالب بقياس أداء المواد الدراسية والقدرات الفهمية والمعرفية قبل دخول التعليم الجامعي، وتقوم الوزارة بإجراء تلك الاختبارات في كل عام بشكل عادي إلا أنها بالعامين الآخرين اتخذت شكلا مختلفا عن الأعوام السابقة.

استخراج النتائج عبر رابط نتائج المراسلة 2021

قامت وزارة الديوان الوطني والتكوين عن إعلان بداية الاختبارات في 18 مايو 2021 ويبدا الطلاب بالاستعلام عن النتائج بالتباع جميع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على رابط نتائج اختبارات المراسلة الحكومي والرسمي. يتم كتابة رقم التسجيل الذي قام بالحصول عليه مسبقا وقت تسجيل الاختبار. يقوم الطالب بكتابة اسم الولاية التي يتبع لها. يبدأ البحث عن النتائج. يتيح موقع الديوان الوطني للتربية والتكوين للطلاب تقديم التظلمات في حال عدم النجاح بالاختبار.

تفعيل رابط استخراج النتائج

تقوم الوزارة بالعديد من الإعلانات الرسمية عبر موقعها الرسمي على فيس بوك بينما تقوم بتفعيل رابط استخراج النتائج قبيل الإعلان عنها، حيث تتيح للطالب الدخول الإلكتروني لاستخراج النتائج الخاصة بدورة جوان برقم التسجيل، وذلك بعد انتشار فيروس كرونا وبات من الصعب الذهاب المباشر إلى المدارس واستخراج نتائج قدرات الطلاب بالقوائم الورقية خوفا على صحة المستخدمين وانتشار فيروس كرونا بينهم، وخاصة بعدما سجلت الموجة الثالثة من الفيروس أعداد إصابات كبيرة من جديد.