الجيش الصومالى : مقتل 17 إرهابيا من حركة الشباب جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث باسم الجيش الوطنى الصومالى، العقيد على حاشى، قال فى تصريح لوسائل إعلام، فى الـ 4 من يونيو الجارى، إن الجيش قتل أكثر من 70 عنصرا حركة الشباب المرتبطة بـ تنظيم القاعدة الإرهابى فى منطقة ورتا جيلابل بمحافظة شبيلى الوسطى، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الوطنية الصومالية.
وأضاف أن الجيش الوطنى الصومالى، تمكن من تحرير عدة قرى كانت فى قبضة الحركة الإرهابية.
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