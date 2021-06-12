رابط massarservice.men.gov.ma نتائج الجهوي أولى باك taalim.ma باسم المستخدم

رابط massarservice.men.gov.ma استخراج نتائج الجهوي أولى باك الذي تعلن عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول إصدار الأطر المرجعية بامتحانات البكالوريا بالمملكة المغربية لعام 2021، والتي تقوم بالإعلان عن موعد إعلان نقاط التلاميذ وسط ترقب كبير في كافة الولايات المغربية، نقوم بعرض الرابط والتفصيلات اللازمة للقارئ.

موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين بالمملكة المغربية بالإعلان عن الترتيب الزمني وتاريخ الإعلان عن العديد من النتائج للتلاميذ بالمملكة، أما عن نتائج الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا والذي تم الانتهاء من امتحان الطلاب في 26 أكتوبر 2020، يتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية وأيضا الدورة الاستدراكية عبر فضاء متمدرس لمنظومة مسار للتدبير المدرسي، وقد تم إرسال الآلاف من الرسائل الإلكترونية على البريد الإلكتروني للمترشحين لإلان المعدل العام والنتائج التفصيلية لكل مادة تعليمية.

يبدا الطالب بالدخول على البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب لفضاء التلاميذ. يتم كتابة اسم المستخدم. يقوم الطالب بكتابة رمز المرور ثم يتم تسجيل الدخول. يتم كتابة رقم المسار الخاص بالطالب مه رمز[email protected] ليصبح شكل الرقم [email protected] يقوم الطالب بكتابة كلمة المرور التي قام بتسلمها من الإدارة. يتم تغيير كلمة المرور الأولية في الدخول على الحساب الشخصي، القضاء الخاص. تظهر للطالب واجهة قضاء متمدرس خاص. يتم اختيار ايقونة “المتمدرس” للاطلاع على النقط والنتائج. يقوم الطالب باختيار الحقل الذي يحمل صورة الطالب للاطلاع على البيانات الشخصية أو تغيير كلمة المرور ورسائل الوزارة.

رابط massarservice.men.gov.ma استخراج نتائج الجهوي أولى باك

ويتيح الموقع الخاص بنتائج الطلاب المسمى بمسار منظومة التدبير المدرسي بالدخول على رابط taalim.ma للدخول بالبيانات الشخصية فقط بدون إجراءات كثيرة تيسيرا على الطالب حيث يتم الولوج غليه لاستخراج النتائج باسم المستخدم وكلمة المرور فقط.