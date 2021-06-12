تردد قناة المغربية الرياضية 2021 Arryadia الناقلة مباراة المغرب وبوركينا فاسو الودية

تردد قناة المغربية الرياضية Arryadia، من أهم القنوات الرياضية الفضائية وصاحبة خبرة كبيرة في نقل مباريات كرة القدم مباشرة، ولأنها أكثر القنوات متابعة عند شعوب المغرب العربي، نوضح لكم تردد قناة الرياضية المغربية 3 الجديد على النايل سات والعرب سات والهوت بيرد، حيث تنقل وقائع مباراة المنتخب المغربي والبوركيني الودية اليوم السبت.

تردد قناة المغربية الرياضية

بدأت قناة الرياضية المغربية بالبث في عام 2006، واستطاعت أن تقدم ما يميزها عن بقية القنوات الرياضية العربية الأخرى، حيث حرصت من البداية على الحصول على حقوق الكثير من مباريات كرة القدم للمنتخب المغربي أو الفرق المغاربية في جميع البطولات التي شاركت بها سواء داخل أو خارج البلاد، وتنقل اليوم مباراة المغرب وبوركينا فاسو الودية على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، قبل تصفيات كأس العالم في قطر وكأس الأمم الأفريقية، ومن تعليق محمد العدالي.

تردد قناة المغربية الرياضية 3 على نايل سات

لمتابعة مباراة المغرب وبوركينا فاسو الودية، يجب ضبط تردد قناة المغرب الرياضية على نايل سات:

القمر الصناعي التردد والاستقطاب FEC/SR الجودة نايل سات 11476 (V) 27500 – 3/4 SD نايل سات 11513 (V) 27500 – 2/3 HD

تردد قناة المغربية الرياضية Arryadia على عربسات و هوتبيرد

يمكنكم متابعة القناة على الأقمار الصناعية عربسات وهوتبيرد:

القمر الصناعي التردد والاستقطاب FEC/SR الجودة عرب سات 12683 (V) 27500 – 3/4 SD-HD هوت بيرد 10872 (V) 27500 – 3/4 HD

وتتميز قناة الرياضية المغاربية بمحتواها الخاص، من نشرات أخبار إلى برامج رياضية ومنها : برنامج الرياضات البحرية، حصاد البطولة، استديو البطولة الاحترافية وغيرها، كما حصلت على حقوق الكثير من البطولات والمسابقات كما تقدم ملخص خاص حول مباريات بعض الدوريات العالمية مثل الدوري الألماني كل يوم ثلاثاء، بجانب البرامج الخاصة بعرض الموهبيين في كافة الألعاب الرياضية.