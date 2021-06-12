تمويل بدون فوائد ولا كفيل بالتقسيط 5 سنين لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية

تمويل بدون فوائد من أهم المزايا التي يبحث عنها الكثير من العملاء السعوديين والسعوديات وكما أعتدنا بأن للبنك الذي يوفر ذلك هو بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية لأنه منشأ لخدمة الأسر السعودية ومساعدتهم على توفير مطالب المعيشة في المملكة العربية السعودية وقد وفر البنك العديد من المنتجات التمويلية الميسرة ومنها منتج آهل الذي سوف نشرحه بالتفصيل ونتعرف على المزايا والشروط الواجبة من أجل الحصول عليه حيث أمتاز بالتقسبط 5 سنين وللعلم هي أطول فترة سداد متاحة للتمويل الشخصي في السعودية ولا ننسى ميزة أنه قرض حسن فهو بدون فوائد نقدية على تمويل منتج آهل بالمملكة كما يسمح بالحصول على مبلغ تمويل 60 ألف ريال سعودي عبر التقديم على رابط تمويل بدون فوائد مالية أو بدون رسوم لدى بنك التنمية الاجتماعية الآن.

الشروط المتوافق عليها للحصول على منتج آهل بالسعودية

يتم طلب نموذج قرض منتج آهل في السعودية لعام ١٤٤٢ هجرياً الموافقة عليه والحصول على كافة المزايا التمويلية المتاحة ففي حالة توافق الشروط والضوابط المطلوبة فقط لذلك لابد من توفيرها للحصول على منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية:

لتوفير منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية يجب أن يكون عمر المتقدم من واحد وعشرون عاماً ويصل إلى ستون عاماً

القرض النقدي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أهم شرط توفير موافقة الكفيل لجميع العملاء قبل التقديم الإلكتروني على قرض آهل بأستثناء جميع الموظفين السعوديين بالقطاع الحكومي يحصل على التمويل المناسب بدون كفيل.

لا يمكن الموافقة على طلب قرض منتج آهل في السعودية إلا بعد توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن ألفين ريال سعودي.

أفضل تمويل بدون فوائد بالتقسيط 5 سنين لدى بنك التنمية الاجتماعية.

بنك التنمية الاجتماعية جميع التمويلات الإجتماعية المقدمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل النقدي لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بدون الحاجة إلى كفيل في حالة أن يكون المتقدم موظف في الحكومة.

مميزات منتج آهل في السعودية لدى بنك التنمية الاجتماعية