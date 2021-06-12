القطاعات المستثناه من الخصخصة في السعودية بعد تطبيق النظام

القطاعات المستثناه من الخصخصة،أعلنت الحكومة السعودية عن بدء العمل بنظام الخصخصة في عدد من القطاعات الحكومية،و التي تهدف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 للنهوض بالمملكة العربية السعودية اقتصاديا واجتماعيا، حيث ازدادت عمليات البحث عن القطاعات المستثناه من نظام الخصخصة وسلبيات الخصخصة وإيجابيتها كما يتساءل الكثيرون عن سلم رواتب الموظفين وفق نظام الخصخصة وهو ما نستعرضه في هذا المقال .

الخصخصة في السعودية

نظام الخصخصة يعني تنازل الحكومة السعودية عن دعم عدد من القطاعات الحكومية من منشآت ومرافق خدمية لتخفيف الأعباء وتشغيل عدد من القطاعات الأخرى وتطويرها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بعد نقل هذه الخدمات إلى القطاع الخاص الذي يقوم بدعم هذه الخدمات وتشغيلها .

تم إطلاق نظام الخصخصة عام 2018 وتم تحديد الأصول والقطاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص وعمل النظام على تنظيم وتطوير آلية التخصيص وتحديد الآلية للشراكة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص المتمثلة في الشركات لتحسين جودة الخدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية في قطاعات المملكة .

القطاعات المستثناه من الخصخصة

حددت الجهات المسؤولة في السعودية القطاعات التي يشملها نظام الخصخصة لبدء التطبيق والقطاعات الحكومية المستثناه من النظام ، حيث ذكرت المصادر أن القطاعات الحكومية التي سيتم تخصيصه كالتالي :

التعليم .

الصحة .

الصناعة.

الزراعة .

الحج والعمرة .

الإسكان.

النقل .

الطاقة .

الاتصالات .

الإعلام .

الرياضة .

المالية .

بينما لم يتم الإعلان عن القطاعات الحكومية التي تم استثنائها من نظام الخصخصة وجاءت التوقعات حول القطاعات المستثناه من الخصخصة كالتالي:

القطاعات الأمنية.

الكليات العسكرية .

القوات المسلحة .

القصاء والعدل .

رواتب الموظفين بعد الخصخصة

بينما تساءل العديد من الموظفين في القطاع الحكومي المستهدف بنظام الخصخصة عن سلم الرواتب وإن كان ستتأثر الرواتب بعد تطبيق النظام، وهذا ما ما أجابت عنه وزارة الموارد البشرية والتي أكدت للموظفين أن الرواتب لن تتأثر بنظام الخصخصة لمدة عامين مشيرة إلى إتاحة عدد من الخيارات للموظف إذا رفض التحول إلى التخصيص .