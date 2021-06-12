وفد تركي برئاسة تشاووش أوغلو يصل طرابلس الليبية

وصل وفد تركي رفيع المستوى وعلى رأسه وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

ويضم الوفد إلى جانب وزير الخارجية داوود أوغلو، كل من وزراء الدفاع والداخلية ورئيس الاستخبارات ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية والناطق باسم الرئاسة. وتأتي الزيارة قبل القمة المقررة لقادة حلف شمال الأطلسي المقررة في الرابع عشر من يونيو الجاري.

كما تتزامن الزيارة في الوقت الذي يواصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش اتصالاته لحشد المزيد من الدعم للعملية السياسية في ليبيا.

وأجرى كوبيتش مشاورات مع الأطراف الفاعلة محليا ودوليا في الشأن الليبي في إطار التحضير لمؤتمر برلين اثنان، فيما شدد المبعوث الخاص على أهمية إجراء انتخابات شاملة في الرابع والعشرين من ديسمبر والبدء بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، دعم المغرب للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية. وشدد بوريطة، خلال مؤتمر صحفي في الرباط مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على أن المغرب ليس أي أجندات في ليبيا .

من جانبها، أكدت المنقوش على أهمية الشراكة مع المغرب للتصدي للإرهاب والتطرف بالمنطقة.