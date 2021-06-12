سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة 1443هـ الخدمة المدنية

سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة 1442، مازال البحث جاري حول موضوع سلم رواتب الموظفين بعد نظام الخصخصة الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث أن الحكومة السعودية قامت بإدخال نظام الخصخصة الى غالبية المؤسسات الحكومية وذلك بغرض توكيل المؤسسات الخاصة مهمة التحكم بها، ونظام الخصخصة في السعودية نوعان، جزئي وكلي، والنظام الجديد يشمل النوع الجزئي، أي دور المؤسسات الخاصة هو تشغيل المؤسسات الحكومية، لذلك تم وضع سلم لرواتب الموظفين بعد نظام الخصخصة 1442 الذي من خلاله سيتعرف فيه الموظفين على العلاوات و الزيادات، لذلك نتعرف معكم على سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة 1442.

سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة

يتضمن سلم الرواتب لموظفي الخدمة المدنية على 15 مرتبة بالإضافة الى 15 درجة وهي كالتالي:

المرتبة الأولى أساسي براتب ثلاثة الآف ريال سعودي

الثانية براتب أساسي 3430 ريال سعودي.

الثالثة براتب أساسي 3530 ريال سعودي .

الرابعة براتب أساسي 4530 ريال سعودي .

الخامسة براتب أساسي 5240 ريال سعودي.

السادسة براتب أساسي 6065 ريال سعودي

السابعة براتب أساسي 7010 ريال سعودي.

الثامنة براتب أساسي 8010 ريال سعودي.

التاسعة براتب أساسي 9275 ريال سعودي.

العاشرة براتب أساسي 10275 ريال سعودي.

الحادية عشر براتب أساسي 11815 ريال سعودي.

الثانية عشر براتب أساسي 13435 ريال سعودي .

المرتبة الثالثة عشر براتب أساسي 15180 ريال سعودي.

الرابعة عشر براتب أساسي 17015 ريال سعودي.

المرتبة الخامسة عشر براتب أساسي 20855 ريال سعودي.

سلم الرواتب الجديد بعد الخصخصة 1442

تجتهد المملكة العربية السعودية لتحسين الكثير من القوانين و الأنظمة لرفع من كفاءتها وتحسين جودتها لذلك تم دعم نظام الخصخصة الجديد وتم تحديد القطاعات المستهدفة والقطاعات المستثناة من نظام الخصخصة الجديد 1442.

وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا وقد قدمنا لكم سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة في المملكة العربية السعودية.