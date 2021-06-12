أسرع تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بهامش ربح تنافسي بالتقسيط لدى منصة سلفة

أسرع تمويل شخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري هو الأساس الذي أطلق عليه منصة سلفة فتلك المزايا تم توفيرها بشكل واضح في المنصة عند تقديم العملاء السعوديين عبر الأون لاين من أجل الحصول على قرض منصة سلفة الذي يتراوح بين ألف ريال سعودي ويصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي لكي يساعدهم في الحصول على أسرع سلفة نقدية لحين إيداع الراتب الشهري لهم ويتم بعد ذلك تقسيط التمويل بفترة سداد مرنة أي بجدولة مريحة وشهرية تعتمد على الدخل الشهري الثابت العملاء ويسمح للمتقدمين الحصول على القرض من خلال رابط تمويل شخصي سريع وفوري وهو مقدم عن طريق موقع منصة سلفة في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً.

الشروط الواجبة والمطلوبة لدى تمويل منصة سلفة بالسعودية

منصة سلفة السعودي يوفر تمويل شخصي سريع وفوري بهامش ربح تنافسي ولكن لن يتم تحقيق ذلك إلا بعد تطابق جميع الشروط والأحكام اللازمة للحصول على تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية كما يلي بكافة التفاصيل:

قبل التقديم على قرض المنصة لابد من التأكد بأن الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي لتحقيق الموافقة على الطلب.

تمويل سلفة متاح فقط للمواطن السعودي بالمملكة الذي يبلغ من العمر 18 عام ويصل عمر التقديم حتى 60 عام.

الآن منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية أيضاً يحتاج إلى توفير مدة عمل في القطاع الحكومي ثلاثة أشهر ومدة عمل في القطاع الخاص ستة أشهر للموافقة على طلب التمويل الشخصي في المنصة.

يوفر منصة سلفة أفضل تمويل يتوافق مع الشريعة الإسلامية بأقل هامش ربح تنافسي عند الحصول الموافقة على الطلب.

أفضل قرض شخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون تعريف الراتب لدى منصة سلفة السعودي.

تمويل شخصي سريع وفوري في مدة دقائق مع الإيداع النقدي لمبلغ التمويل في خلال وقت قصير جداً عبر منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمنح تمويل بالتقسيط الميسر الشهري حيث يمتاز بالجدولة المريحة للعميل المتقدم عن طريق منصة سلفة في السعودية.

أهم المميزات المتوفرة لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة