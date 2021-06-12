صور .. بايدن يهدى جونسون دراجة سياحية

جدة - نرمين السيد - أهدى الرئيس الأمريكى جو بايدن، رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، دراجة مخصصة لـ الرحلات السياحية، وخوذة عليها علم الولايات المتحدة وعلم بريطانيا، خلال اجتماعهما الأول فى كورنوال بإنجلترا أثناء قمة مجموعة السبع.





وقالت صحيفة "بيزنس إنسايدر"، إن البيت الأبيض أكد أن الدراجة الهدية قُدمت كبادرة صداقة، وتقديرا لاهتمامهما المشترك بركوب الدراجات. جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون شغوف بركوب الدراجات منذ وقت طويل، حيث كان دائم التنقل بها عندما شغل منصب رئيس بلدية لندن. وفى وقت سابق من العام تعرض جونسون لانتقادات بعد أن ذهب فى رحلة بالدراجة فى الهواء الطلق خلال إغلاقات كورونا فى وقت كانت تعانى فيه المملكة المتحدة من زيادة الإصابات بالفيروس.

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