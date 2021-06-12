البنتاجون : نركز على انسحاب آمن من أفغانستان .. والتسوية السياسية هى الحل

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، اليوم السبت، إن مستوى العنف فى أفغانستان لا يزال مرتفعا، ونعتقد أن التسوية السياسية فى أفغانستان هى الحل".
وفى السياق ذاته، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن البنتاجون يدرس السعى لتفويض لتنفيذ ضربات جوية لدعم قوات الأمن الأفغانية لو أصبحت كابول أو أى مدينة أفغانية أخرى فى خطر السقوط فى يد طالبان، مما قد يضفى مرونة على خطة الرئيس جو بايدن لإنهاء الوجود العسكرى الأمريكى.
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