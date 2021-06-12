الهند تسجل أقل زيادة يومية في إصابات كورونا منذ شهرين

رصدت سلطات الصحة في الهند أقل زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهرين. وأظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند يوم السبت تسجيل 84332 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.4 مليون إصابة في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 367081 بعد تسجيل 4002 وفاة خلال الليل.

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