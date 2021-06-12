مسيرة حاشدة دعمًا لأسرة مسلمة قُتلت دهسًا في كندا

نظم آلاف مسيرة يوم الجمعة دعما لأسرة كندية مسلمة تم قتلها دهسا بشاحنة صغيرة يوم الأحد الماضي في هجوم وصفته الشرطة بأنه جريمة كراهية.
ولقي الأربعة حتفهم عندما دهسهم ناثانيال فيلتمان (20 عاما) بشاحنة صغيرة أثناء خروجهم في نزهة مسائية بالقرب من منزلهم، فيما نجا فرد خامس من الأسرة وهو طفل عمره تسع سنوات.
وسار الناس في منطقة لندن بأونتاريو نحو سبعة كيلومترات من المكان الذي لقيت فيه الأسرة حتفها إلى مسجد قريب من المكان الذي اعتقلت فيه الشرطة فيلتمان.
وحمل البعض لافتات كتب عليها “الكراهية ليس لها مكان هنا”، ونظمت فعاليات مماثلة في مدن أخرى في أونتاريو أكثر أقاليم كندا سكانا.
وأثار الهجوم غضبا في جميع أنحاء كندا مع إدانة ساسة من جميع الأطراف هذه الجريمة مما حفز دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات للحد من جرائم كراهية الإسلام.
ومثل فيلتمان أمام المحكمة لفترة وجيزة يوم الخميس وسيعود للمحكمة يوم الاثنين.
ويواجه فيلتمان أربع تهم بالقتل من الدرجة الأولى وتهمة بالشروع في القتل.
ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هذه الجريمة بأنها “هجوم إرهابي” وتعهد بشن حملة على الجماعات اليمينية المتطرفة والكراهية عبر الإنترنت.
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