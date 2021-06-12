جدة - نرمين السيد - قال الانفصاليون الموالون لموسكو فى شرق أوكرانيا، أمس الجمعة، إن القوات الحكومية داهمت أحد مراكز المراقبة التابعة لهم، وقتلت 6 من مقاتليهم فى اشتباك أعقب المداهمة التى وقعت فى لوهانسك، معقل المتمردين.





وزار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء الماضى، منطقة الخط الأمامى فى لوهانسك التى دمرتها الحرب. وذكر تقرير، اليوم السبت، أن مداهمة الجيش الأوكرانى أسفرت عن مقتل شخص جراء قصف بمنطقة دونيتسك، أمس الجمعة، دون تأكيد رسمى لهذه التقارير. وتقاتل القوات الحكومية الأوكرانية المتمردين الموالين لروسيا منذ 2014، فى صراع على منطقة دونباس الصناعية، والتى تضم منطقة لوهانسك، ما أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص جراء هذا الصراع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 6 انفصاليين فى لوهانسك إثر مداهمة للجيش الأوكرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.