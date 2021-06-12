كولومبيا: مصرع شخصين وحصار آخرين فى انفجار بمنجم للفحم

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، تمكنت السلطات الكولومبية من إنقاذ 3 جرحى فى موقع الانفجار. فيما احتشد عناصر من الشرطة والصليب الأحمر، فضلاً عن مهندسين، فى موقع الانفجار، من أجل المشاركة فى البحث المتضررين.
وفى بيان لها، قالت الوكالة الوطنية للمناجم فى كولومبيا، إن الحادث ربما يكون ناجمًا عن تراكم غاز الميثان وغبار الفحم فى منجم ديامانتى 5.
وبحسب الوكالة، راح نحو 171 شخصًا ضحايا للحوادث فى قطاع التعدين خلال العام الماضى 2020، مقابل 82 آخرين فى العام السابق 2019.
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