الفلبين: إصابة 6 أشخاص فى انفجار سفينة شحن بموانئ مانيلا

جدة - نرمين السيد - كما أكد حرس السواحل الفلبينى استمرار رجال الإنقاذ فى البحث عن اثنين من طاقم السفينة "إم فى تيتان 8"، إذ لايزالان مفقودين. وأوضحت السلطات الفلبينية أن السفينة كانت تقوم بعملية تزود بالوقود فى ميناء ديلبان بيير فى العاصمة مانيلا، عندما سُمع دوى انفجار هائل، أعقبه اندلاع الحريق، دون معرفة سبب الانفجار حتى الآن.

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