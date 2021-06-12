واشنطن: قلقون إزاء أجواء العنف والصراعات فى إثيوبيا قبل الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، عن قلقها الشديد إزاء البيئة التى ستجرى فى ظلها الانتخابات العامة فى إثيوبيا، والمقرر لها يوم 21 يونيو الجارى، محذرة من استمرار أديس أبابا فى اعتقال السياسيين المعارضين ومضايقة وسائل الإعلام والتضييق على الأنشطة الحزبية للحكومات الإقليمية.





وفى بيان لها، أمس، قالت الخارجية الأمريكية: "اعتقال السياسيين المعارضين ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة وكذلك مضايقة الأنشطة الحزبية للحكومات المحلية والإقليمية، فضلاً عن العديد من النزاعات العرقية والطائفية فى جميع أنحاء إثيوبيا، هى عقبات أمام عملية انتخابية حرة ونزيهة".

وأشار بيان واشنطن إلى "استبعاد قطاعات كبيرة من الناخبين من هذه المنافسة بسبب القضايا الأمنية والنزوح الداخلى"، مشددة على أن ذلك "أمر مثير للقلق بشكل خاص"، وأنه "لا ينبغى أن يُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها حدث فردى، بل على أنها جزء من عملية سياسية ديمقراطية تنطوى على الحوار والتعاون والمصالحة".

ودعت الخارجية الأمريكية حكومة إثيوبيا وجميع الإثيوبيين إلى "الالتزام بإجراء حوار سياسى شامل بعد الانتخابات، لتحديد مسار للمضى قدمًا لتعزيز الديمقراطية والوحدة الوطنية".

كما نوه البيان إلى أن واشنطن تدرك "الجهود التى تبذلها هيئة الانتخابات الوطنية فى إثيوبيا وموظفيها للتحضير لهذه الانتخابات فى وقت يعانى فيه العديد من الإثيوبيين، ويموتون من العنف وانعدام الأمن الغذائى الحاد الناجم عن الصراع".

وحثت الخارجية الأمريكية "السياسيين وقادة المجتمع على نبذ العنف والامتناع عن تحريض الآخرين. كما يجب على جميع الفاعلين السياسيين وقادة المجتمع السعى إلى حل شكاوى المظالم بالتفاوض والحوار وكذلك آليات تسوية المنازعات غير العنيفة المعترف بها".

وقال البيان إن الولايات المتحدة تواصل حث قادة إثيوبيا على "دعم الإعلام الحر والمجتمع المدنى الحيوى. كما تحث الحكومة على احترام حق المواطنين فى حرية التعبير والتجمع السلمى وكذلك تكوين الجمعيات، ورفض استخدام أسلوب قطع شبكة الإنترنت أو فرض قيود على الشبكة".

وحذرت واشنطن من أن "اشتداد الانقسامات الإقليمية والعرقية فى أجزاء متعددة من إثيوبيا يهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها. وستكون الفترة التى تلى هذه الانتخابات لحظة حاسمة بالنسبة للإثيوبيين للتوحد ومواجهة هذه الانقسامات".