مجلس التعاون الخليجى يدين قرار البرلمان الأوروبى تجاه المغرب

جدة - نرمين السيد - وقال الحجرف، فى بيان له، إن القرار تضمن ملاحظات وانتقادات لا أساس لها من الصحة تجاه سياسة المغرب حول قضية الهجرة غير الشرعية.
وكان البرلمان الأوروبى صادق، أمس الأول الخميس، على مشروع قرار يدين المغرب بسبب سماح الرباط بوصول آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة قبل أسابيع، لـ ممارسة ضغوط سياسية على إسبانيا، بحسب تعابير البرلمان الأوروبى.
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