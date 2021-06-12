موعد نتائج السانكيام 2021 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

نتائج السانكيام، بحث طلاب المرحلة الابتدائية بدولة الجزائر بالبحث عن رابط موقع الديوان الوطني من أجل الاستعلام عن نتائج السانكيام وموعد ظهورها، وسوف نوضح لكم بهذا المقال رابط الاستعلام عن النتيجة، علمًا بأن النتيجة سيتم الإعلان عنها خلال أيام، حيث قامت وزارة التربية الوطنية بتحديد موعد لظهور النتيجة بحد أقصى يوم 20 يونيو الجاري 2021، وخلال أيام ستظهر النتيجة على الشبكة.

نتائج السانكيام

يترقب الطلاب الفترة الحالية نتائج السانكيام، والنتيجة الآن تخضع إلى أعمال التصحيح بمختلف ولايات الجزائر، وهناك أكثر من 60 مركز لتصحيح نتائج الاختبارات وذلك من أجل تسريع ظهور النتيجة، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي على موقع الديوان الوطني إلكترونيًا، إذن سوف يتم توفير النتائج دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة والإطلاع عليها، وبعد الانتهاء من تصحيح النتيجة، ستقوم الوزارة بعقد مؤتمر رسمي للإعلان عن النتيجة ونسب النجاح بكل الولايات، ولا تقلقوا أيام بسيطو وتظهر النتيجة.

نتائج السانكيام 2021

حتى يتمكن المواطنون من الاستعلام عن نتائج السانكيام ينبغي زيارة موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بالجزائر، وإلى الآن لم يتم تفعيل الرابط، ولكن بمجرد ظهور النتيجة سيتم تفعيل الرابط أمام الطلاب وأولياء الأمور، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية من قبل بأن النتيجة سوف تظهر يوم 20 يونيو الحالي وهي الآن قيد التصحيح والمراجعة والرصد، ويتم التعرف على النتيجة كالتالي: