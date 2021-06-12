موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعداديه بالاسم 2021 موقع وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات

ظهور نتيجة الشهادة الاعداديه، يترقب طلاب الشهادة الاعدادية ظهور نتيجة الشهادة الاعداديه خلال الساعات القادمة، حيث انتهوا بالفعل من أداء الاختبارات الخاصة بهم للعام 2021، وهم يتساءلون الآن عن النتيجة ومتى ستظهر، وقد أعلنت الوزارة من قبل أن النتيجة ستظهر على كل مواقع المديريات حسب كل محافظة، بحيث يتمكن الطلبة وأولياء الأمور من التعرف على النتيجة فور ظهورها على المواقع، وسوف يتمكنوا من الاستعلام عن النتيجة باسم الطالب أو عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ظهور نتيجة الشهادة الاعداديه

بعد انتهاء مرحلة الاختبارات تبدأ مرحلة التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الأخيرة ثم مراجعتها مرة أخرى، وبعدها تأتي مرحلة ظهور نتيجة الشهادة الاعداديه ويقوم كل محافظ باعتماد النتيجة الخاصة بمحافظته ثم إعلانها على الموقع الخاصة بالمديرية، وقد أدى عدد كبير من الطلاب وقد وصل عددهم إلى 82030 طالب وحوالي 76766 طالبة ووصلت عدد اللجان إلى 75 لجنة على مستوى الجمهورية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعداديه 2021

هناك أخبار عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعداديه ومن المتوقع أن تظهر النتيجة مع بداية الأسبوع القادم، والنتيجة الآن في طور التصحيح والمراجعة، وبعدها سيتم الإعلان عنها، ومتوقع خلال أيام قليلة أن تظهر النتائج وبالأخص محافظة القاهرة، ويمكن لجميع أولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بالطريقة التالية: