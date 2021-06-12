موقع كشف النقاط 2021 “فضاء اولياء التلاميذ” tharwa.education.gov.dz وخطوات الاستعلام

موقع كشف النقاط 2021، قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بالإعلان عن نتائج التلاميذ عبر موقع كشف النقاط 2021 وهو تابع لها، وهي تسمح لأولياء الأمور بالدخول على الموقع والاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي، لذا نبهت على أولياء الأمور من قبل الدخول على موقع ثروة فضاء أولياء التلاميذ للتسجيل بالموقع وإنشاء حساب عليه، بحيث يتم الاستعلام منه عن النتيجة فور ظهورها بكل محافظات الجزائر بكل سهولة.

موقع كشف النقاط 2021

ظهرت النتيجة الآن لجميع المراحل الدراسية بولايات الجزائر على موقع كشف النقاط 2021، بحيث يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج في المرحلة الابتدائية والثانوية وكذلك المتوسط، وقامت الوزارة بفتح الموقع أمام الطلبة وأولياء الأمور بعد أن تم الانتهاء من أداء الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وقد شددت الوزارة على الطلاب ضرورة توفير الشهادة المدرسية لسهولة الاستعلام عن النتيجة، وقد بشرت الوزارة التلاميذ بأن معدلات النجاح غالية جدًا بكل المراحل الدراسية والتي تصل في بعض المواد إلى نسبة 100%، فلا داعي للقلق.

خطوات التسجيل في موقع كشف النقاط 2021

وفرت وزارة التربية الوطنية بالجزائر موقع كشف النقاط 2021 ومن خلاله يتم الاستعلام عن النتائج، وببعض الخطوات البسيطة والذي يقوم فيها الطالب بإدخال بياناته مستعلمًا عن نتيجته، وطريقة الاستعلام كالتالي: