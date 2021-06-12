رئيس الاتحاد الإفريقى يصل الخرطوم لبحث أزمتى سد النهضة والحدود مع إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وصل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى محمد، إلى الخرطوم، اليوم السبت، للتباحث مع قادة السودان بشأن أزمتى سد النهضة والحدود السودانية مع إثيوبيا، حسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل.





ومن المقرر أن تشمل المباحثات بين فكى والقادة السودانيين العلاقة بين المفوضية الإفريقية والخرطوم، ودعم الانتقال الديمقراطى، وتطور الأوضاع فى البلاد، وتنفيذ اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية. ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن وفد فكى سيجري سلسلة لقاءات مع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتى"، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدى. كما تتزامن زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى مع قرار الحكومة السودانية تعزيز وجودها الأمنى والعسكرى فى منطقة الفشقة، الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، لمواجهة تهديدات محتملة من الجانب الإثيوبى.

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