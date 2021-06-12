نتنياهو يوجه ”نداء اللحظة الأخيرة” إلى غانتس ويتعهد لحلفائه بقيادة المعارضة

قبيل تصويت الكنيست على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، أفادت وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وجه "نداء اللحظة الأخيرة اليائس" إلى وزير الدفاع بيني غانتس.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة أن نتنياهو وجه إلى غانتس اقتراحا يقضي بتخليه فورا عن منصبه لصالح وزير الدفاع، الذي سيتولى رئاسة الحكومة لمدة ثلاث سنوات، وذلك لإحباط جهود تشكيل "حكومة التغيير".
ويقضي الاقتراح المزعوم بتولي نتنياهو خلال هذه الفترة منصب رئيس الوزراء البديل الذي كان يتولاه غانتس منذ تشكيل الحكومة بين حزبيهما "الليكود" و"أزرق-أبيض" في أبريل 2020.
وأشارت القناة إلى أن هذه لسيت الرسالة الأولى من هذا القبيل التي تسلمها غانتس عبر قنوات مختلفة وحلفاء مقربين من نتنياهو في الأيام الأخيرة.
وأكدت القناة أن معسكر غانتس رفض هذا الاقتراح قطعيا.
كما ذكرت القناة الـ12 أن نتنياهو عقد أيضا سلسلة لقاءات في الأسابيع الأخيرة مع رئيس "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس، في مسعى لثنيه عن دعم "معسكر التغيير" المعارض له.
في غضون ذلك، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن أشخاص مقربين من نتنياهو قولهم إن رئيس الوزراء الحالي يفهم أن عهد حكمه الذي استمر 12 عاما يوشك على النهاية، وإنه تعهد لحلفائه بـ"مواصلة قيادة المعسكر الوطني كزعيم للمعارضة".
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