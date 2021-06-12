رابط فضاء اولياء التلاميذ كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني لعام 2021 وطريقة التسجيل

يتيح الآن موقع فضاء أولياء الأمور كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني لعام 2021 من خلال موقع ثروة التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية لأنه من أهم البوابات الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا في الجزائر لتسهيل حصول الآباء على دراجات الطلاب في جميع المستويات التعليمية مختلفة، وبما أننا نمر بظروف صعبة منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية عام 2021 ووفقا للإجراءات الوقائية لفيروس كورونا أو ما يعرف بكوفيد 19، فقد سهلة وزارة التعليم الجزائرية على جميع المواطنين إمكانية الاستعلام عن كشف نقاط التلاميذ بسهولة من خلال موقع ثروةtharwa education gov dz ويظهر هذا بشكل ملحوظ بسبب زيادة البحث عبر

محرك بحث جوجل عن طريقة استخراج كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني خلال فترة زمنية الحالية، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني لعام 2021.

إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 وبهذا يستطيع أولياء الأمور من معرفة درجات أبنائهم حتى يطمئن كل طالب مما يقلل من التوتر والقلق الذي يلازم الطلاب خلال فترة اقتراب ظهور النتيجة، لذلك من خلال موقعنا ثقفني سنزودك بالخطوات لاستخراج بيان كشف نقاط الطالب والحصول على درجات الطالب من خلال أفضل منصة رقمية فريدة وجديدة من نوعها والتى ظهرة مؤخرا في الجزائر.

ويجب أن نعلم بأن مسؤول وزارة التربية الوطنية الجزائرية أفاد بأنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات والتعليمات اللازمة لتحسين الدرجات واستخراج كشوف درجات كشف النقاط 2021 للفصل الدراسي الثاني لجميع المستويات التعليمية مثل المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة ​​والمرحلة الثانوية.

يقدم موقع فضاء اولياء التلاميذ لجميع الأباء خدمة معرفة درجات الطالب للفصل الدراسي الثاني 2021 كما يسمح الموقع لأولياء الأمور بالتواصل مع المعلمين، حيث يتابع كلا من المعلمون وأولياء الأمور بشكل مباشر مستوى الطلاب خطوة بخطوة، وبهذا يربط موقع فضاء أولياء التلاميذ بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

ولكي تقوم بالتسجيل بالموقع يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول بسهولة على نتائج الطالب عبر الإنترنت وهي كالآتي:

أولا يجب عليك الدخول إلى رابط موقع كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني وهو ( tharwa.education.gov.dz ). يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بولي الأمر. حدد المرحلة التعليمية الخاصة بالطالب، ثم قم بالضغط على استخراج كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني.

فيديو شرح خطوات استخراج كشف النقاط فضاء أولياء التلاميذ