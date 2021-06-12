موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz || طريقة أستخراج كشف نقاط الفصل الثاني

يبحث أولياء التلاميذ في مرحلة الشهادة الابتدائية، عن موقع فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف النقاط لأبنائهم بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية عن رفع الكشوف والاستعلام عن النتائج، عن طريق أكثر من وسيلة للتيسير على التلاميذ وأولياء أمورهم منها رابط الفضاء الخاص بأولياء الأمور، بجانب رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومقار المدارس، وذالك بداية من يوم 20 جوان الحالي 2021، بعد أن أتم أكثر من نحو 853 ألف طالب وطالبة أمتحاناتهم المدرسية هذا العام الصعب في ظل جائحة فيروس كوفيد 19، في 14472 لجنة معقمة ومؤمنه على مستوى جميع الولايات الجزائرية، وفيما يلي الطريقة السهلة للحصول على كشف النقاط إلكترونياً.

طريقة أستخراج كشف نقاط التلاميذ عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ

الدخول إلي رابط tharwa.education.gov.dz . الضغط على تسجيل الدخول ثم كتابة كلمة المرور. النقر على مربع أنا لست روبوت. الدخول إلي مربع كشف نقاط التلاميذ. تحديد الفصل الدراسي ” الفصل الدراسي الثاني 2021″. سوف تظهر قائمة أبنائك التلاميذ قم بتسجيل بيانات أبنك والمديرية التابع لها للإستعلام عن الدرجات. قم بسحب كشف نقاط التلاميذ ثم طباعته من الموقع وبذالك تحصل على نسخة رسمية معتمدة من كشف النقاط.

موقع فضاء أولياء التلاميذ الإلكتروني

من أهم المواقع الإلكترونية التي قامت وزارة التربية الوطنية في أطلاقها، لتسهل عملية التواصل عن بعد بين الطلاب وأولياء أمورهم مع المؤسسة التعليمية المنتسبين إليها، ومكن الموقع أولياء التلاميذ من متابعة أبنائهم على مدار العام بدقة ومعرفة مستوى الطالب من خلال معلمه في الفصل مباشراً، ويقدم الموقع العديد من الخدمات التي يسرت العملية التعليمية فيمكن للتلميذ أن يعرف المواد المقررة من قبل الوزارة، والحصول على كشف النقاط بسهولة عن طريق الخطوات السابق ذكرها.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

نشرت وزارة التربية الوطنية إحصائية هامة عن طلاب الشهادة الابتدائية “السانكيام”، للتعريف بمدى الجهد المبذول لخروج العام الدراسي بنجاح، ومن أهم الأرقام التي جاءت في تلك الإحصائية ما يلي.