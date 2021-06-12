الآن كشف نقاط الفصل الثاني 2021 موقع فضاء اولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

موقع فضاء اولياء التلاميذ يقدم الأن كشف نقاط الفصل الثاني لعام 2021، فيمكن التسجيل الان عبر الموقع tharwa.education.gov.dz للأطلاع على نتائج جميع المراحل التعليمية المختلفة، وسنوضح لكم طريقة التسجيل والأطلاع على النتائج ومميزات الموقع.

موقع فضاء اولياء التلاميذ 2021

أطلقت وزارة التربية الوطنية موقع فضاء اولياء التلاميذ لتسهيل التعامل بين الطلاب والمعلمين وتيسير عملية الأطلاع على كشف النقاط للفصول الدراسية المختلفة وللمراحل المختلفة من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وقد أطلقت الوزارة الموقع مع توضيح طريقة التسجيل عليه بعد استخراج شهادة الطالب التي تؤكد أحقيته لتسجيل، كما يقدم الموقع أيضاً للطلاب خدمات التعليم عن بعد حرصاً من الوزارة للمحافظة على صحة الطلاب والمعلمين خاصة بعد انتشار كوفيد 19 مؤخراً، والأطلاع على المعدلات الفصلية من خلال خدمة الرسائل النصية بعد الأشتراك فى تلك الخدمة.

طريقة التسجيل فى موقع فضاء اولياء التلاميذ 2021

أطلقت وزارة التربية الوطنية خدمة التسجيل يوم الخميس الموافق الثامن من شهر مارس الماضي، من خلال الدخول على موقع فضاء اولياء التلاميذ عبر الانترنتtharwa.education.gov.dzواتباع الخطوات التي سنوضحها لكم الآن:

الدخول على موقع فضاء اولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

الضغط على زر التسجيل.

كتابة البيانات المطلوبة أمامك.

تسحيل بيانات ولي الأمر.

طباعة استمارة التسحيل، وتقديمها لمؤسسة الجهة المختصة.

استخراج كشف نقاط الفصل الثاني موقع فضاء اولياء التلاميذ

سنوضح لكم خطوات استخراج النتائج الأن:

الدخول على موقع فضاء اولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على كلمة النتائج كشف النقاط.

تحديد المرحلة التعليمية.

ستظهر النتيجة أمامك ويمكن طباعتها الآن.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية 2021

أوضحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الأبتدائية في الجزائر سيكون بعد الإنتهاء من تصحيح أوراق الأمتحانات ورصد الدرجات وذلك يوم 20 من شهر يونيو الجاري، وسيتمكن اولياء الامور من الاطلاع على كشوف النقاط عبر الموقع بسهولة ويسر.

متابعة مستويات التلاميذ من جانب أولياء الأمور ومدي تحصلهم الدراسي. تسهيل التواصل بين المعلم وولي الأمر. التعرف على المواد الأساسية للطالب والمعتمدة من الوزارة. الأطلاع على كشف النقاط بسهولة ويسر. تسهيل التواصل بين المعلم والطالب لشرح الدروس عبر الموقع بدلاً من الذهاب للمدرسة.

الخدمات الإلكترونية يقدمها موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021