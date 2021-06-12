أهم التعديلات الجديدة على المستحقين فى نظام التقاعد المدني والعسكري

وافق مجلس الوزراء السعودي على التعديلات الجديدة على المستحقين نظام التقاعد المدني والعسكري حيث نشرت الصحفة السعودية موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 25 من نظام التقاعد والمدني، وكذلك الموافقة على تعديل المادة رقم 23 من نظام التقاعد العسكري بالمملكة العربية السعودية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على التعديلات الجديدة على المستحقين فى نظام التقاعد فقد نصت المادة رقم 25 الخاصة بتعديل نظام المعاش المدني على أن المستحون عن صاحب المعاش هم:-
- الزوج أو الزوجة.
- الأم والأب.
- الابن والابنة.
- أبن وبنت الابن الذي توفي فى حياة صاحب المعاش.
- الأخ والأخت.
- الجد والجدة.
- ونصت المادة على أنه فيما عدا الزوجة والابن والبنت يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً فى إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.
- ويقوم مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه بتحديد متي يعتبر الشخص معتمداً فى إعالته على صاحب المعاش.
- كما يحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد تاريخ بداية صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.
وبعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على التعديلات الجديدة على المستحقين فقد نصت المادة رقم 23 من نظام التقاعد العسكري بعد التعديلات بأن المستحقون عن صاحب المعاش هم:-
- الزوج أو الزوجة.
- الابن والابنة.
- ابن وبنت الابن الذي توفي فى حياة صاحب لمعاش.
- الأخ والأخت.
- الجد و الجدة.
- وأضاف بأنه فيما عدا الزوجة أو الزوج يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.
- كما يقوم مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه بتحديد متى يعتبر الشخص معتمداً فى إعالته على صاحب المعاش.
- كما يحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد تاريخ بداية صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.
الوسوم
وافق مجلس الوزراء السعودي على التعديلات الجديدة على المستحقين نظام التقاعد المدني والعسكري حيث نشرت الصحفة السعودية موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 25 من نظام التقاعد والمدني، وكذلك الموافقة على تعديل المادة رقم 23 من نظام التقاعد العسكري بالمملكة العربية السعودية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على التعديلات الجديدة على المستحقين فى نظام التقاعد فقد نصت المادة رقم 25 الخاصة بتعديل نظام المعاش المدني على أن المستحون عن صاحب المعاش هم:-
- الزوج أو الزوجة.
- الأم والأب.
- الابن والابنة.
- أبن وبنت الابن الذي توفي فى حياة صاحب المعاش.
- الأخ والأخت.
- الجد والجدة.
- ونصت المادة على أنه فيما عدا الزوجة والابن والبنت يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً فى إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.
- ويقوم مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه بتحديد متي يعتبر الشخص معتمداً فى إعالته على صاحب المعاش.
- كما يحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد تاريخ بداية صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.
وبعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على التعديلات الجديدة على المستحقين فقد نصت المادة رقم 23 من نظام التقاعد العسكري بعد التعديلات بأن المستحقون عن صاحب المعاش هم:-
- الزوج أو الزوجة.
- الابن والابنة.
- ابن وبنت الابن الذي توفي فى حياة صاحب لمعاش.
- الأخ والأخت.
- الجد و الجدة.
- وأضاف بأنه فيما عدا الزوجة أو الزوج يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.
- كما يقوم مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه بتحديد متى يعتبر الشخص معتمداً فى إعالته على صاحب المعاش.
- كما يحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد تاريخ بداية صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.
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