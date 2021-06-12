تتويج مستحق.. ترحيب دولي بانتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن

توالت ردود الفعل المُرحبة والمهنئة بانتخاب دولة الإمارات عضوا في مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، وسط تأكيد على أن نيل هذه العضوية يتوجُ مسيرة براقة من العمل الدبلوماسي والإنساني.

ونالت الإمارات العضوية غير الدائمة عن الفترة ما بين 2022 و2023، بعدما حصلت على أصوات 179 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة.

وهنأ وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، دولة الإمارات، مغردا على "تويتر": "نهنئ دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا"، مؤكدا "دعمنا الكامل لجهود الأشقاء لخدمة القضايا العادلة بالمنطقة وتحقيق الأمن والسلم الدوليين".

وفي المنحى نفسه، رحبت وزارة الخارجية الكويتية، بانتخاب المجتمع الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأوردت الوزارة، في بيان، أن اختيار المجتمع الدولي يعكس الدور البارز الذي تقوم به الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التهاني لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا، وتمنياتها بالتوفيق والسداد خلال فترة العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وبما يحفظ ويعزز الأمن والسلم الدوليين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن اعتزاز مملكة البحرين قيادة وشعبا، وتهانيها الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة انتخابها عضوًا غير دائم بمجلس الأمن الدولي.

وباركت المنامة لقيادة الإمارات وشعبها على هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي، قائلة إنه يعكس المساعي الحثيثة التي تبذلها الإمارات لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم.

وأكدت وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين لدولة الإمارات في عملها كعضو في مجلس الأمن الدولي، مشيدة بالدور البارز الذي تضطلع به في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدولي، ومساهماتها الدائمة في دعم البرامج الإنسانية والتنموية في العديد من دول العالم.

في غضون ذلك، هنأت وزارة الخارجية المصرية دولة الإمارات عبر حسابها في تويتر"، قائلة "نعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة 2022-2023، خلال الانتخابات التي جرت اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات".

تتويج مستحق

وهنأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، بهذا الانتخاب مغرداً "أطيب التهاني للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعام 2022-2023، نعتز بأشقائنا وبإنجازاتهم، وكل الأمنيات بالتوفيق".

من جانبه، كتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري "مبروك للعرب والعالم، انتخاب دولة #الامارات لعضوية مجلس الأمن الدولي".

وأضاف الحريري أن "الامارات اكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها، وقدمت نموذجاً ديبلوماسياً يحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب لخدمة الانسانية. مبروك للامارات شعباً وقيادة والى مزيد من التقدم".

وهنأ رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، دولة الإمارات بانتخاب دولة الإمارات في مجلس الأمن، قائلا إن نيل هذه العضوية يتوجُ مساعيها المستمرة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وهنأ العراق على لسان بعثته الدائمة في الأمم المتحدة الإمارات بهذا الإنجاز التاريخي. وغردت البعثة على حسابها في "تويتر": "ستكون العضو العربي في المجلس، ويتطلع العراق إلى استمرار التواصل البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات".

وقدمت الولايات المتحدة على لسان مندوبتها لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، التهنئة إلى الإمارات على هذا الحدث، مؤكدةً تطلع واشنطن إلى "العمل معاً بشأن القضايا الأكثر إلحاحاً للسلم والأمن الدوليين".

وفي هذا السياق، قدمت كبيرة المسؤولين في مكتب شؤون المنظمات الدولية لدى وزارة الخارجية الأميركية السفيرة، إيريكا باركس، التهاني إلى دولة الإمارات، معربةً عن تطلعها إلى العمل معاً في مجلس الأمن الدولي.

من ناحيته، أشاد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، عيسى العربي، بانتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي.

وذكر في بيان أن هذا الفوز "يبرز المكانة الدولية والمحورية لدولة الإمارات ونجاحها في إبراز دورها ودبلوماسيتها الدولية في كل ما يتعلق بتحقيق الخير والسلام والتنمية في العالم".