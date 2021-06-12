المعارضة الإيرانية تعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت المعارضة الإيرانية فى داخل وخارج البلاد مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال شهر يونيو الجارى، وذلك خلال اجتماع افتراضى بعنوان "لا للجمهورية الإسلامية"، أمس الجمعة، والذى شارك فيه عدد من شخصيات المعارضة البارزة.





وحسبما نقلت قناة "إيران إنترناشيونال"، قال رضا بهلوى، نجل شاه إيران الراحل: "هذه المرة، لا يبعث الشعب الإيرانى رسالة إلى النظام الإيرانى بمقاطعة الانتخابات فحسب، بل يوجه أيضًا رسالة إلى العالم مفادها أنه أدار ظهره للنظام".

وأضاف أن "النظام الإيرانى یرى أن المشاركة فى الانتخابات تعنى شرعيته، وأنه من المهم أن يعرف العالم أن الشعب قد أدار ظهره للنظام بمقاطعة الانتخابات".

ومن جانبه، أكد الأمين العام لمجلس الإدارة الانتقالية، حسن شريعتمدارى، على مقاطعة الانتخابات، قائلاً إن قرار الشعب الكبير هو "رفض السيرك الانتخابى إلى الأبد، وليس التخاصم مع صناديق الاقتراع".

وفى رسالة من محبسه، خاطب المعتقل السياسى محمد نورى زاد، من ينوون المشاركة فى الانتخابات، قائلاً: "إذا كنتم تريدون التصويت فقد ساهمتم فى جميع عمليات القتل التى نفذها النظام. إن الأرض التى أمامكم دامية وتعانى العطش والجوع".