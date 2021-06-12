رئيس فرنسا يطالب بريطانيا بالالتزام بوعدها للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون باحترام "الوعد الذى قطعه للأوروبيين" فى إطار اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، وذلك فى ظل الخلاف حول قواعد جديدة للتجارة فى أيرلندا الشمالية.





وحسبما أعلن الإليزيه بعد لقاء بين ماكرون وجونسون على هامش قمة مجموعة الدول السبع، قال الرئيس الفرنسى إنه على استعداد لإعادة إطلاق العلاقات الفرنسية البريطانية، إلا أنه "شدد على أن إعادة الإطلاق هذه تفرض أن يحترم البريطانيون وعدهم للأوروبيين والإطار الذى حددته اتفاقات بريكست".

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