الشرطة الأمريكية: إصابة 13 فى إطلاق نار بولاية تكساس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إصابة 13 شخصًا على الأقل فى إطلاق نار بوسط مدينة أوستن بولاية تكساس فى ساعة مبكرة من اليوم.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إصابة 13 شخصًا على الأقل فى إطلاق نار بوسط مدينة أوستن بولاية تكساس فى ساعة مبكرة من اليوم. وحسبما نقلت "رويترز"، قال قائد شرطة أوستن بالإنابة، جوزيف تشاكون، فى بيان، إن اثنين من المصابين فى حالة حرجة.

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