رابط نتائج الجهوي أولي باك 2021 وزارة التربية الوطنية massarservice.men.gov.ma

رابط نتائج الجهوي أولي باك 2021 في دولة المغرب، من الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة الآن، بالتزامن مع قُرب إعلان نتائج نهاية العام لعدد من المراحل، ونحن اليوم بصدد التعرف على طريقة استخراج نتائج مرحلة البكالوريا المغربية، فهي مرحلة مهمة في حياة الطالب فعليها يتحدد مستقبلة التعليمي في الدخول للمرحلة الجامعية، وحرصاً من وزارة التربية الوطنية على سلامة الطلاب من عدوي فيروس كورونا، فقد تحدد رابط إلكتروني رسمي لمعرفة النتائج، فقد أدي الطلاب الاختبارات في وقت سابق وسط إجراءات وقائية لسلامة الجميع من العدوي، وخلال السطور التالية سنوضح لكم طريقة التعرف على النتيجة بالخطوات.

الدخول على الموقع الإلكتروني “massarservice.men.gov.ma“.

كتابة اسم المستخدم وهي مكونة من “رقم مسار خاص بك مضاف إليه رمز [email protected]

تسجيل كلمة المرور التي تم الحصول عليها من الإدارة.

الضغط على تسجيل الدخول.

عند الدخول للفضاء الخاص بك يجب تغيير كلمة المرور الأولية.

الضغط على خانة التمدرس.

الضغط على الخانة التي فيها صورتك.

رابط نتائج الجهوي أولي باك 2021

موعد إعلان نتائج الجهوي أولي باك 2021

من المقرر أن تقوم وزارة التربية الوطنية، بإعلان النتائج للجهوي أولي باك 2021، في يوم 4 أو 5 يوليو القادم، وذلك عقب الانتهاء من النتيجة وتجهيزها للإعلان إلكترونياً، وسنتابع معكم أخر أخبار النتيجة حال ظهورها.

وزارة التربية الوطنية المغربية

تقوم الوزارة بالعمل على توفير أسرع وأسهل الطرق الإلكترونية، للحصول على النتائج لمختلف المراحل التعليمية.

ضمن خطة الوزارة في التحول الرقمي وتقديم مختلف الخدمات التعليمية عبر الإنترنت.

وذلك ضمن حرص الوزارة على النهوض بالعملية التعليمية ومواكبة حركة التطور الحاصل حالياً.

سواء لدي الدول المجاورة أو في العالم والاتجاه نحو خيار التعليم عن بُعد.

تنفيذاً للاحتياطات الوقائية التي تقوم بها الدولة لحماية المواطنين، من عدوي فيروس كوفيد 19.

نتائج الباك المغربية

ينتظر عدد كبير من طلبة وطالبات شهادة البكالوريا الدورة العادية، معرفة نتائجهم للعام الدراسي 2021، والتي من المتوقع إعلانها في 18 يونيو الجاري، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، ليطمئن الطلاب وأولياء الأمور، على مستقبل أبنائهم وتحديد الجامعة والكلية التي سيتم الالتحاق بها.