بوتين ينفى عزم بلاده تزويد إيران بقمر صناعى: هذا هراء

جدة - نرمين السيد - نفى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، ما تردد فى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بشأن عزم موسكو على تزويد إيران بنظام أقمار صناعية متقدم، من شأنه تمكين طهران كم رصد الأهداف العسكرية، بما فى ذلك القوات الأمريكية المتبقية فى العراق.





وفى لقاء مع شبكة "إن بى سى" الأمريكية، وصف بوتين ما تناقلته الصحيفة الأمريكية بأنه "هراء"، قائلاً "إنها مجرد أخبار كاذبة، وعلى الأقل، لا أعرف أى شىء عن هذا النوع من الأشياء.. ربما يعرف أولئك الذين يتحدثون عنها المزيد بشأنها، وهذا مجرد هراء، هذه قمامة".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت، أمس الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين سابقين وحاليين، أن روسيا تستعد لتزويد إيران بنظام أقمار اصطناعية متقدم من طراز "كانابوس - فى"، مزود بكاميرا عالية الدقة، من شأنها تعزيز قدرات التجسس الإيرانية بشكل كبير، مما يسمح بالمراقبة المستمرة للمنشآت، من مصافى النفط فى الخليج العربى، والقواعد العسكرية الإسرائيلية، إلى الثكنات العراقية التي تضم قوات أمريكية.

وحذر أحد المسؤولين الأمريكيين، من أن المثير للقلق فى هذا الأمر هو احتمال مشاركة إيران لمثل هذه الصور مع الميليشيات الموالية لطهران فى جميع أنحاء المنطقة، سواء المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون القوات الحكومية المدعومة من السعودية فى اليمن، إلى مقاتلى حزب الله فى جنوب لبنان، والميليشيات الشيعية فى العراق وسوريا.