الكاظمى: نعمل بجدية للوصول إلى قتلة الناشطين فى العراق

جدة - نرمين السيد - وخلال زيارته لعائلة القتيل أنس مالك الذى لقى حتفه متأثرًا بإصابته فى تظاهرات الناصرية جنوب شرق العراق، اليوم السبت،
قال الكاظمى: "لقد تمكنا فى وقت سابق من إلقاء القبض على قتلة الصحفى أحمد عبد الصمد، وفرق الموت فى البصرة وعدد من قتلة المتظاهرين" .
وأضاف الكاظمى، أن "الناصرية عانت من التهميش لعقود طويلة، ويعانى أبناؤها اليوم بسبب قلة الخدمات والسياسات الخاطئة، وأن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة، وقد افتتحنا اليوم عددًا من المشاريع المهمة التى من شأنها تقديم الخدمات لأبنائها".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى وصل إلى محافظة ذى قار، اليوم السبت، وافتتح عددًا من المشاريع الخدمية المهمة فى المحافظة، بينها محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 500 ميجاوات، ومستشفى الناصرية الذى يستوعب 492 سريرًا.
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