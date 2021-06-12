رابط التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط الفصل الدراسي الثاني 2021

إذا كنت أحد أولياء أمور الطلاب وتريد الاستعلام عن كشف نقاط التلاميذ للفصل الدراسي الثاني لعام 2021 من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ فأنت بالتأكيد في المقال الصحيح، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الوطنية في الجمهورية الجزائرية عن إطلاق منصة جديدة وسهلة في التعامل تتيح لجميع أولياء التلاميذ الاستعلام على نتائج اختبارات أبنائهم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي وكذلك يمكن لأولياء الأمور الاستفادة من جميع الخدمات عبر الإنترنت عن بعد وهم في منازلهم دون أي عناء، والجدير بالذكر أيضا بأن أرضية معلوماتية تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات التي تسهل على أولياء الأمور للتواصل بسهولة مع المعلمين وكذلك متابعة كل كبيرة وصغير عن أبنائهم وهذه الخدمات تابعة لقطاع التربية الوطنية بالجزائر، لذلك سوف نتحدث في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني على طريقة استخراج كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني لعام 2021 عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ.

فضاء أولياء الطلاب هو موقع رقمي تم الإعلان عنه عام 2018 من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر ليساعد جميع أولياء الأمور على الاطلاع ومعرفة درجات التلاميذ من خلال التسجيل عبر منصة فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط، والجدير بالذكر بأن هذه المنصة تضم مجموعة معلوماتية كبيرة من مختلف البيانات وكذلك جميع المعلومات الخاصة بطلاب الثلاث مراحل وهي المرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية، كما يعتبر موقع فضاء أولياء التلاميذ أول موقع تقدمه وزارة التربية والتعليم الوطنية في الجزائر مختص بعرض جميع نتائج امتحانات الطلاب إلكترونيا من خلال الدخول إلى شبكة الإنترنت، ويعتبر فضاء أولياء التلاميذ أحد الحلول الاكترونية الجديدة التي تدعمها وزارة التربية والتعليم بالجزائر حيث أعلنت الوزارة أنها ستعتمد على القنوات التكنولوجيا لتسهيل كل شيء على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وذلك مزامنة مع انتشار فيرس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة كل المواطنين.

يستطيع جميع أولياء أمور الطلاب معرفة كشف النقاط الخاص بأبنائهم الخاص بالفصل الدراسي الثاني للعام الحالي من خلال الدخول إلى رابط منصة فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط وهو tharwa.education.gov.dz ومن ثم يقوم بالتسجيل واختيار المرحلة التعليمية الخاصة بالطالب ثم الضغط بسهولة على أيقونة استخراج كشف النقاط وبهذا يستطيع بكل سهولة معرفة درجات أبنائهم.

شرح التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ بالفيديو