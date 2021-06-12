«زايد»: توافد السياح على مصر آخر 4 أشهر دليل على استقرار الوضع الوبائي “زايد”: إن تدفق السياح إلى مصر خلال الأشهر الأربعة الماضية أثبت الوضع الوبائي واستقرار مياه الشرب لضمان صحة ممارسي السياحة وكذا المواطنين والسياح. وأضاف زايد في المؤتمر الصحفي: “نشهد الشهر الحادي عشر من عودة صناعة السياحة في مصر ، ولا ضرر في ولايتي ناي والبحر الأحمر ، ومصر من بين الدول الأقل وفيات مقارنة بعدد سكانها في العالم”. واصلت الصحة والسكان القول إن عدد السائحين وزياراتهم لمصر في الأشهر الأربعة الماضية هي أسئلة أثيرت. استجابة كبيرة جدًا من مصر هي أيضًا دليل على استقرار الأوبئة والظروف الصحية في مصر.

«زايد»: توافد السياح على مصر آخر 4 أشهر دليل على استقرار الوضع الوبائي “زايد”: إن تدفق السياح إلى مصر خلال الأشهر الأربعة الماضية أثبت الوضع الوبائي واستقرار مياه الشرب لضمان صحة ممارسي السياحة وكذا المواطنين والسياح. وأضاف زايد في المؤتمر الصحفي: “نشهد الشهر الحادي عشر من عودة صناعة السياحة في مصر ، ولا ضرر في ولايتي ناي والبحر الأحمر ، ومصر من بين الدول الأقل وفيات مقارنة بعدد سكانها في العالم”. واصلت الصحة والسكان القول إن عدد السائحين وزياراتهم لمصر في الأشهر الأربعة الماضية هي أسئلة أثيرت. استجابة كبيرة جدًا من مصر هي أيضًا دليل على استقرار الأوبئة والظروف الصحية في مصر.

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